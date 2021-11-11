Afgan halkına yardım için hiçbir çabadan kaçınmayacağız 

Hinditstan’ın başkenti Yeni Dehli’de bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Rus mevkidaşı Nikolay Patruşev ile görüştü.

Görüşmede, İran-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Afganistan’daki son durum, terörle mücadele, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Şemhani bu görüşmede, bölgenin terörizm, askeri saldırganlık, işgalcilik ve mülteci krizi gibi birçok sorunla karşı karşıya olduğunu anlatarak, “Bu durumdan çıkış yolu, başta ABD olmak üzere bölge ötesi devletlerin müdahalesine son vermek ve bölge ülkelerinin işbirliği ile mevcut krizleri atlatmaktır.” dedi.

Şemhani, Afganistan’daki son duruma dair, “Bu ülkedeki farklı etnik, dini ve mezhebi bileşenleri göz önüne alındığında, mevcut krizin çözüm yolu, Afganlar arası diyaloğu sürdürmek ve farklı etnik grupları temsil eden kapsayıcı bir hükümet oluşturmaktır.” ifadelerini kullandı.

Ali Şemhani, İran’ın Afganistan'daki gelişmeleri ve istikrarsıztan etkilenen Afganistan halkının durumunu endişeyle takip ettiğini ifade ederek, “İran olarak Afganistan halkına yardım etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağız.” açıklamasında bulundu.

İran Güvenlik Konseyi Sekreteri, Tahran-Moskova ilişkilerine ilişkin, şunları kaydetti:

“Rusya ile her alanda ilişkilerin geliştirilmesi özellikle güvenlik alanı ve teröre karşı ortak mücadelenin devam etmesi bölgesel istikrarda belirleyici rol oynamaktadır.

ABD’nin kurduğu komplolar ve ambargolara maruz kalan İran ve Rusya, kapsamlı işbirliği düzeyini yükselterek ABD'nin yasa dışı ve insanlık dışı yaptırımlarını çökertmeli.”

Rus yetkili de bu görüşmede, Tahran ve Moskova arasında çeşitli alanlarda gelişen ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, karşılıklı ilişkilerin devam etmesinin İran ve Rus halkının çıkarına olduğunu söyledi.

