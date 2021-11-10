Kudüs Gücü Komutanı'nın Bağdat temasları sürüyor

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani Bağdat ziyareti kapsamında Irak eski Meclis Başkanı ve Takaddum (İlerleyiş) Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’yi hedef alan saldırının ardından Bağdat'a giden Tuğgeneral Kaani, Başbakan Kazımi ile Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya gelmişti.

Bağdat hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı’ndan Pazar sabahı yapılan açıklamada; Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin Bağdat Yeşil Bölge’deki evinin "silahlı drone" ile saldırıya uğradığı kaydedilerek Başbakan'ın yara almadan saldırıdan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarılmıştı.

Olay sonrası Başbakan Kazımi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; “Ben iyiyim, ailemin yanındayım. Herkesi sakin olmaya ve soğuk kanlı olmaya davet ediyorum.” demişti.