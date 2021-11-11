Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: Sothys adlı tanker serbest bırakıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Vietnam'a ait Sothys adlı tankerin İran petrolünü boşalttıktan sonra serbest bırakıldığını bildirdi.

Emir Abdullahiyan'dan Nikaragua yeni devlet başkanına tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Nikaragua’da devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Daniel Ortega’ya tebrik mesajı gönderdi.

Emir Abdullahiyan kaleme aldığı mesajda, İran ile Nikaragua’nın tüm alanlardaki dostane ilişkilerinin günden güne daha da geliştirilmesini temenni etti.

İslami: Küresel emperyalizm İran'ın bilimsel ve teknolojik gücünü anlamak istemiyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, nükleer bilim ve teknoloji başta olmak üzere ileri teknolojilerin geliştirilmesinin ülkenin kalkınması ve ilerlemesi için gerekli olduğuna dikkat çekerek, "Küresel emperyalizm, İran'ın bilimsel gücü ve teknolojisini anlayamamaktadır.'' dedi.

İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 135 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 948 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127 bin 686'ya vaka sayısı ise 6 milyon 12 bin 408'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 616'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 643 bin 381'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.