  1. Toplum
10 Kas 2021 15:11

İran'da güncel korona verileri açıklandı

İran'da güncel korona verileri açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 135 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 948 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127 bin 686'ya vaka sayısı ise 6 milyon 12 bin 408'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 616'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 643 bin 381'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1898441
https://tr.mehrnews.com/news/1898441/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler