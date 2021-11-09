İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 112 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 305 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127 bin 551'e vaka sayısı ise 6 milyon 4 bin 460'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 640'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 629 bin 596'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.