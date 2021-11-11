Cristiano Ronaldo'nun kariyer kazancı ortaya çıktı

2003 yılında Sporting Lizbon'da profesyonel kariyerine başlayan ve ardından Manchester United, Real Madrid, Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde boy gösteren Portekizli futbolcunun, 2020 yılında Juventus'ta oynadığı dönemde kariyer kazancının 1 milyar doların üzerine çıktığı kaydedildi.

Gelmiş geçmiş en zengin sporculardan biri olarak gösterilen Portekizli, 2021 yaz transfer döneminde Juventus'tan, eski takımı Manchester United'a transfer oldu.

Ronaldo'nun, İngiliz ekibinde de haftalık 480 bin euroluk bir sözleşmeye sahip olduğu ifade edildi.

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