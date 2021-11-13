Türkiye Milli Takımı'nın "Dünya Kupası" için kritik gecesi

Letonya karşısında Burak Yılmaz’ın 90+9. dakikada attığı golle Katar 2022 umutlarını sürdüren A Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki son virajda bugün sahasında grubun zayıf temsilcisi Cebelitarık’ı konuk ediyor. Elemelerdeki son 2 maç öncesinde G Grubu’nda Hollanda 19 puanla liderlik koltuğunda otururken, Norveç 17 puanla 2. sırada yer alırken Ay yıldızlılar ise 15 puanla 3. durumda. Milli Takımımız’ın ilk 2’ye girebilmek için bugün Cebelitarık’ı yenmesi hatta fark atması ardından da gruptaki son sınavı olan Karadağ deplasmanından zaferle çıkması gerekiyor.

Kulaklar diğer maçlarda olacak

Ancak kalan 2 maçından zaferle ayrılmak Ay yıldızlı ekibimize yetmiyor. Milli Takım, Cebelitarık’la bugün, Karadağ’la da 15 Kasım’da oynayacağı iki maçını kazandığı takdirde 21 puana ulaşacak.

En iyi senaryo Norveç’in bugün evinde Letonya, Hollanda da deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçlarda puan kaybetmesi. Bu senaryonun gerçekleşmemesi durumunda ise düğüm salı günkü son maçlarda çözülecek. Bu durumda ise Hollanda’nın gruptaki son maçında sahasında Norveç’i yenmesi şart.

Kaynak: Hürriyet