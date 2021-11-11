İran yapımı İHA'lar düşmanın gözüne diken gibi batmıştır

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hacizade, bugün Tahran'da düzenlenen Şehit Hasan Tehrani Mukaddam'ı anma törenine katıldı.

Burada konuşma yapan Tuğgeneral Hacizade, İran'ın insansız hava aracı (İHA) aladındaki başarılarına işaret ederek, "İran yapımı İHA'lar düşmanın gözüne diken gibi battığı için ülkeye kısıtlama getirmek istiyorlar." dedi.

Tuğgeneral Hacizade, "Düşmanlar yıllarca silah ambargosu alanında elinden geleni yaptı ve askeri teçhizat ithalatı yapmamıza izin vermedi. Fakat onların çabaları sonuçsuz kaldı." ifadelerini kullandı.

Siyonist Rejim'in dünyada bekasından bahseden tek rejim olduğunu anlatan Tuğgeneral Hacizade, "Bekasından bahseden bir rejim yok olmaya mahkumdur ve böyle bir rejim başka bir ülke hakkında konuşamaz. Tehditleri ise daha çok kendi kamuoyu içindir." değerlendirmesinde bulundu.

Tuğgeneral Hacizade, İsrail rejimini olası bir askeri macera konusunda uyardı ve “Siyonist yetkilileri savaş başlatan taraf olabilir, ancak işin sonu bizim elimizde ve işin sonu rejimin varlığının son bulması demektir." diye konuştu.