İran: Siyonist Rejim saldırırsa sert yanıt veririz

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hacizade, ABD ve Siyonist Rejim'in İran insansız hava araçlarının Umman Denizi'nde bir İsrail gemisine saldırdığı iddiasına ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı tehdidine tepki göstererek, “İran bir kez sınanmıştır ve tekrar sınanmasına gerek yok. Onlar bizi sınamayı seviyorlar mı?” dedi.

Tuğgeneral Hacizade, “Bizi sınamışlardı ve yanıtımızın ne olacağını biliyorlar. Biz hem güce hem de gücü kullanma iradesine sahibiz” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Hacizade, İran’a yönelik bir askeri saldırı olasılığı hakkında yöneltilen soruya, “Kesinlikle sert bir yanıt veririz ve onlar böyle bir hata yapamazlar.” yanıtını verdi.