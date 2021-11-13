Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İyi anlaşma yaptırımların etkili şekilde kaldırılmasına bağlıdır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Viyana görüşmelerine ilişkin, iyi bir anlaşmanın yaptırımların etkili ve doğrulanabilir bir şekilde kaldırılmasına ve karşı tarafın tüm taahhütlerini yerine getirmeye bağlı olduğunu söyledi.

Yeni inşaat teknolojileri konusunda Çin ile görüşüyoruz

İran medyasına göre, Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, yeni inşaat teknolojileri ile ilgili yabancı şirketlerle yürütülen görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Bakan Kasımi, “Ülkede bulunan Çinli firmaların temsilcileri ile yeni inşaat teknolojileri konusunda görüşmeler sürüyor.” dedi.

Kasımi, “Elbette ki, Çinli firmalar İran'a işçi, inşaat mühendisi ya da yapı malzemesi ithal etmeyecekler. Onlar ülkemize yeni inşaat teknolojilerini getirecekler.” ifadelerini kullandı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 109 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 322 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127 bin 918'e vaka sayısı ise 6 milyon 27 bin 269'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 546'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 670 bin 656'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.