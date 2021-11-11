İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 123 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 539 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127 bin 809'a vaka sayısı ise 6 milyon 19 bin 947'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 582'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 656 bin 447'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.