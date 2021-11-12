İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 109 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 322 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127 bin 918'e vaka sayısı ise 6 milyon 27 bin 269'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 546'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 670 bin 656'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.