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12 Kas 2021 15:25

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 109 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 322 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127 bin 918'e vaka sayısı ise 6 milyon 27 bin 269'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 546'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 670 bin 656'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1898473
https://tr.mehrnews.com/news/1898473/

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