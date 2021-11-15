Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'ın güneyinde şiddetli deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 2 kişi yaşamını yitirirken en az 99 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Salı günü meclise gidecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, üç aydır boş olan Eğitim ve Öğretim Bakanlığı koltuğu için yeni bakan adayı Mesud Fayyazi'yi İslami Şura Meclisine önermişti.

İbrahim Reisi'nin önerdiği ismi savunmak üzere Salı günü meclise gideceği belirtildi.

Çavuşoğlu, Tahran'ı ziyaret edecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle bugün İran'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 125 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 143 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 128 bin 167'ye vaka sayısı ise 6 milyon 37 bin 718'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 510'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 695 bin 949'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.