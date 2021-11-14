İran'ın güneyinde peş peşe deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletindeki Laft kenti olan 6,4 büyüklükteki deprem, yerel saatle 15.36'da kaydedildi.

Depremin 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremin Kirman eyaletinde de hissedildiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olmadığını belirten İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur, yardım ekiplerinin deprem bölgesine sevkedildiğini duyurdu.

Buna ilave olarak Bender Abbas kenti de 6 ve 6,5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı.

Velipur, deprem sonucu elektrik direğinin düşmesi nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Depremde 8 kişinin yaralandığını açıklandı.