ABD'de İran yapımı animasyona onur rozeti verildi

İranlı sinemacı Emir Huşeng Moin'in yönetmenliğini yaptığı "Kurt Muyum?" adlı kısa animasyon’a bu sene 22’nci kez ABD’de düzenlenen Uluslararası Ojai Film Festivali’nde onur rozeti verildi.

Efsane Şaban Nejad’ın kaleme aldığı kitabından esinlenerek sinemaya uyarlanan 8 dakikalık animasyon daha önce katıldığı ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödül almıştı.

Söz konusu kısa animasyonun özeti şöyle: "Öğrenciler, okulda herkesin tanıdığı kurt ile kuzu masalını kukla oyunu ile sergiliyorlar. koyun, yavrularını bulmak için bahçeye çıkınca, çimler üstünde yatan ve her horlayışında yaprakları titreten bir kurdu görüyor. Kurt her zaman olduğu gibi başarısız kalıyor…"

Uluslararası Ojai Film Festivali, 4-8 kasım 2021 tarihleri arasında halka açık olarak düzenlenirken 9-14 kasım tarihleri arasında sanal olarak gerçekleştirildi.