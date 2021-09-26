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26 Eyl 2021 18:11

İran sinemasından iki eser Polonya’da gösterilecek

İran sinemasından iki eser Polonya’da gösterilecek

Polonya’da düzenlenen Uluslararası Kinolab Film Festivali bu sene biri film ve diğeri animasyon olmak üzere İran sinemasından iki esere ev sahipliği yapıyor.

İranlı sinemacı Nazenin Subhan Serbendi'nin yönetmenliğini yaptığı “Bisikletçi Rüzgar”adlı kısa animasyon ve Emir Meşhedi Abbas’ın yönettiği “Douch” adlı film 6’ncısı Polonya’da düzenlenen Uluslararası Kinolab Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

“Douch” adlı film, festivalin uzun metrajlı film yarışmasında Estonya, Hindistan, Hollanda, Almanya, Hırvatistan, Belarus, Filipinler, Rusya ve Finlandiya'dan gelen diğer 9 filmle yarışacak.

“Bisikletçi Rüzgar”adlı kısa animasyon da bu festivalin Çocuk Filmleri Yarışması'nda Rusya, İspanya, Kanada, Hırvatistan ve Norveç'ten 5 kısa film ile yarışacak.

6 dakikalık "Bisikletçi Rüzgar" adlı kısa animasyon, daha önce uluslararası Corti a Ponte, DYTIATKO, Glasgow, Tamloidler, Canterbury AniFest ve Animak film festivallerine katılmıştı.

Bu kısa animasyon bisiklet kullanan bir rüzgarın hikayesini anlatıyor.

Bugün itibariyle düzenlenen Uluslararası Kinolab Film Festivali 29 Eylül’e kadar sürecek.

News Code 1897499
https://tr.mehrnews.com/news/1897499/

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