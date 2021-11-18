Kazemi Kumi Abdullah Abdullah ile görüştü

Eski Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah yayınladığı bir mesajda, İran’ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazemi Kumi ile görüştüğünü duyurdu.

Abdullah Abdullah yayınladığı mesajda Kazemi ile görüşmesini değerlendirerek, “Bu görüşmede Afganistan’dki mevcut gelişmeler ve gündemdeki önemli konular hakkında fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

Abdullah’ın mesajında, “Kazemi görüşmede, İran’ın ekonomi, yatırım, insani yardım, eğitim, sağlık ve Afgan mültecilerin durumu dahil olmak üzere farklı alanlarda ikili işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu duyurdu” ifadesine yer verildi.

İran'ın geçmişteki işbirliğini takdir eden Abdullah, Tahran’ın Afgan halkıyla işbirliğini devam etmesi çağrısında bulundu.