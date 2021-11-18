  1. Siyaset
18 Kas 2021 15:29

Kazemi Kumi Abdullah Abdullah ile görüştü

Kazemi Kumi Abdullah Abdullah ile görüştü

Taliban yetkilileri ile görüşmek üzere Kabil’de bulunan İran’ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazemi Kumi, eski Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile görüştü.

Eski Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah yayınladığı bir mesajda, İran’ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazemi Kumi ile görüştüğünü duyurdu.

Abdullah Abdullah yayınladığı mesajda Kazemi ile görüşmesini değerlendirerek, “Bu görüşmede Afganistan’dki mevcut gelişmeler ve gündemdeki önemli konular hakkında fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

Abdullah’ın mesajında, “Kazemi görüşmede, İran’ın ekonomi, yatırım, insani yardım, eğitim, sağlık ve Afgan mültecilerin durumu dahil olmak üzere farklı alanlarda ikili işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu duyurdu” ifadesine yer verildi.

İran'ın geçmişteki işbirliğini takdir eden Abdullah, Tahran’ın Afgan halkıyla işbirliğini devam etmesi çağrısında bulundu.

News Code 1898637
https://tr.mehrnews.com/news/1898637/

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