İran'ın Özel Afganistan Temsilcisi Kabil temaslarını değerlendirdi

Kabil temaslarında bulunan İran’ın Özel Afganistan Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi, Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Kazımi, “Afgan yetkililerle ekonomi alanı da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda olumlu ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik.” dedi.

Afganistan'ın şu anda yaptırımlar altında olduğunu kaydeden Kazımi, "Kabil’de İran ve Afgan heyetleri arasındaki görüşmede gündeme getirilen tarım, ekonomi, ticaret ve yakıt alanındaki iş birliğinin ilerletilmesi konusunda mutabık kalındı.” ifadelerini kullandı.

Kazımi, Kabil temaslarında güvenlik konuların da ele alındığını dile getirerek, “Afganistan'da tam istikrar ve güvenlik sağlanırsa bu ülkede imar çalışmaları ile bölgesel ve küresel ilişkilerinin artmasının önü açılacaktır.” açıklamasında bulundu.

Kazımi Kumi ayrıca, Taliban yetkilileri ile kapsayıcı bir hükümetin kurulması konusunu da görüştüklerini de sözlerine ekledi.

“Hiçbir gerekçe göstermeden Afganistan'ın mal varlıklarının dondurulması ABD’nin düşmanca tavrını yansıtıyor.” diyen Kazımi, ABD yetkililerinin ekonomik yaptırımları siyasi bir araç olarak kullandığını söyledi.

İranlı yetkili, Afganistan'ın dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılması çağrısında bulunarak, "Dondurulan mali varlıklar Afgan halkına sunulmalıdır." diye konuştu.