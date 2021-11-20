Pakistan’da İran kültürüne yoğun ilgi

Pakistan’ın Pencap eyaletinin merkezi Lahor kentindeki Alhamra Sanat ve Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Sergisi, İran, Türk ve Pakistanlı yetkililerin katıldığı törenle açıldı.
Açılış törenine İran İslam Cumhuriyeti Lahor Kültür Evi Başkanı Cafer Ronas, Yunus Emre Enstitüsü Lahor Türk Kültür Merkezi Müdürü Ulaş Ertaş ve Pakistanlı yetkililer katıldı.
Pazartesi gününe kadar sürecek sergide hat sanatı, resim, emaye, seramik ve çömlek eserleri ziyaretçilere sunulacak.
Sergide yoğun ilgi gören İran standında Pakistanlı sanatseverler için hat atölyesi yapılacak.
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