Rus yetkili, Viyana görüşmelerini değerlendirdi

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, sosyal medya hesabı üzerinden İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla gerçekleşen Viyana görüşmelerini değerlendirdi.

Rus diplomatın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Umutsuzluğa kapılmanın daha erken olduğu görünüyor. Çok taraflı diplomaside bir kural vardır: Her şey konusunda anlaşmaya varılmadıkça, hiçbir şey konusunda anlaşma sağlanmamış oluyor. Yani prensip olarak değişikliklerin yapılması mümkündür. Ancak bunun (değişiklikler) daha fazla ilerlemeye yardımcı olması için yapılması gerekir."