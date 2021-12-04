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4 Ara 2021 09:49

Rus yetkili, Viyana görüşmelerini değerlendirdi

Rus yetkili, Viyana görüşmelerini değerlendirdi

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla gerçekleşen Viyana görüşmelerini değerlendirdi.

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, sosyal medya hesabı üzerinden İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla gerçekleşen Viyana görüşmelerini değerlendirdi.

Rus diplomatın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Umutsuzluğa kapılmanın daha erken olduğu görünüyor. Çok taraflı diplomaside bir kural vardır: Her şey konusunda anlaşmaya varılmadıkça, hiçbir şey konusunda anlaşma sağlanmamış oluyor. Yani prensip olarak değişikliklerin yapılması mümkündür. Ancak bunun (değişiklikler) daha fazla ilerlemeye yardımcı olması için yapılması gerekir." 

News Code 1898968
https://tr.mehrnews.com/news/1898968/

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