  1. Dünya
  2. Asya
23 Kas 2021 15:58

Nursultan Nazarbayev iktidar partisi genel başkanlığını devretti

Nursultan Nazarbayev iktidar partisi genel başkanlığını devretti

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, iktidar partisi Nur Otan’ın genel başkanlık görevini Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e devretti.

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Basın Sözcüsü Aydos Ükibay, Twitter hesabından iktidar partisi Nur Otan’ın genel başkanlık görevini devretmesine ilişkin açıklama yaptı.

Ükibay, kararın bugün Nur Otan Partisinin Siyasi Konsey Toplantısı’nda alındığını duyurdu.

Ükibay, "Nursultan Nazarbayev, Partiye Cumhurbaşkanı tarafından başkanlık edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Nur Otan Partisinin genel başkanlık yetkilerinin devredilmesine karar verdi." ifadesini kullandı.

Kazakistan’ı 28 yıl yönettikten sonra 19 Mart 2019'da cumhurbaşkanlığından istifa eden Nazarbayev, Nur Otan Partisi Genel Başkanlık görevini sürdürüyordu.

AA

News Code 1898744
https://tr.mehrnews.com/news/1898744/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler