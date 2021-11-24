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24 Kas 2021 10:57

Avustralya, Hizbullah'ı 'terör örgütü' olarak tanımladı

Avustralya, Hizbullah'ı 'terör örgütü' olarak tanımladı

Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews, Lübnan Hizbullah Hareketi’nin resmen terör örgütleri listesine alındığını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre; Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews, Lübnan Hizbullah Hareketi’nin resmen terör örgütleri listesine alındığını bildirdi.

Karen Andrews Çarşamba sabahı yaptığı açıklamada Hizbullah'ı "terörist saldırı tehdidi" olmakla suçladı ve Hizbullah'ın "Filistin İslami Cihad"ını ve "İzzeddin el-Kassam Tugaylarını" desteklediğini ileri sürdü.

Bu iddia, Lübnan'daki Hizbullah'ın ülkedeki en önemli ve etkili siyasi gruplardan biri olduğu ve başta Filistin meselesi olmak üzere İslam ümmetinin sorunlarının desteklenmesinde önemli bir rol oynadığı bir dönemde ortaya çıkıyor.

Daha önce, Kolombiya savunma bakanı Lübnan Hizbullah Hareketi'ni ABD ve İsrail lehine "suçlu eylemlerle" suçlayarak, Hizbullah'ın topraklarındaki faaliyetlerini izlediklerini aktarmıştı.

News Code 1898763
https://tr.mehrnews.com/news/1898763/

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