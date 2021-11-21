Hizbullah Hareketi, İngiltere’nin Hamas kararını şiddetle kınadı

Almayadeen TV kanalına göre, Lübnan Hizbullah Hareketi, İngiltere hükümetinin İslami Direniş Hareketi'ni (Hamas) "terör" listesine almak istemesini şiddetle kınadı.

Londra hükümetine kararı gözden geçirme çağrısında bulunan İngiltere'nin bu yanlış karardan vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

İngiltere'nin bu yöndeki planını gündeme getirmesi münasebetiyle açıklama yapan Hizbullah, İngiltere'nin kararı "yanlış ve zalimane" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "Bu karar, Siyonist düşmana ve onun politikalarına tam destek sağlayan İngiltere'nin skandal tutumunun devamıdır." ifadedi kullanıldı.

Böyle bir kararın dirençli Filistin halkı ve Hamas hareketi üzerinde hiçbir etkisi olmayacağı kaydedilen açıklamada, "İngiliz hükümetinin Hamas'a karşı aldığı karar, Filistinli grupların nihai zaferi ve işgalden kurtuluş yönündeki iradeyi artırıyor." denildi.

İngiltere İçişleri Bakanı Patel, 19 Kasım'da, Hamas'ın terör örgütü olarak ilan edileceğini ve konunun parlamentoya taşınacağını açıklamıştı.

Filistinli gruplar da İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in, Hamas'ın terör örgütü ilan edileceği yönündeki açıklamalarını kınamıştı.