Tahran Cuma Namazı İmamı'ndan Avrupa ülkelerinin liderlerine tavsiye

Tahran Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, İran ile P4+1 ülkeleri arasında 29 Kasım’da yapılacak Viyana görüşmelerine değinerek, “Bu konuda birkaç tavsiyem var. ABD önderliğindeki şiddet stratejisi bugün başarısız kalmıştır. Pentagon ve ABD ordusu, yumuşak ve soyut gücün yanı sıra dünya çapında Müslümanları ve halk hareketlerini bastırmakta başarısız oldu. Çok da uzak olmayan gelecekte Siyonist Rejimi artık Filistin’de ve İslam dünyasında olmayacaktır” dedi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, Avrupa ülkelerinin liderlerine ve P4+1 ülkelerine hitap ederek, “Bugün ABD, yirmi ya da otuz yıl önceki ABD değil. Uluslararası toplum Washington politikalarının Güneybatı Asya'daki başarısızlığına tanık olmaktadır. Avrupa uluslarının çıkarlarını ABD'nin ve Siyonist rejimin gayri meşru çıkarlarına kurban etmeyin. ifadelerinde bulundu. Bu stratejik bir hatadır. Avrupa uluslarının çıkarları, başta güneybatı Asya olmak üzere Asya uluslarının çıkarlarına bağlıdır; Güneybatı Asya'da güvenlik, Avrupa güvenliği anlamına gelir” ifadelerinde bulundu.