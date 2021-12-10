İran bugün bölgenin en güçlü ülkesidir

İran’ın Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, İran'ın düşmanlarla yüzleşmek amacıyla şaşırtıcı derecede askeri bir sanayi elde ettiğini ve bölgenin güçlü ülkesi olduğunu söyledi.

Hüccet'ül İslam sıddıki, “İran bugün dünyada hiçbir ülkenin ona saldırmaya cesaret edemediği bir konuma sahiptir” dedi.

Viyana’daki nükleer müzakerelere değinen Hüccet'ül İslam Sıddıki, görüşmelerin hem yabancılara hem de ülke halkına bir mesajı olduğunu belirterek, “Görüşmeler hükümetin tüm dünya ile etkileşim arayışında olduğu mesajını veriyor. Ancak bu görüşmeler geçmişteki görüşmelerden farklı. İran yaptırımları kaldırmak amacıyla bugün güçlü ve bilgili bir müzakere heyeti Viyana'ya göndermiştir” ifadelerinde bulundu.

Hüccet'ül İslam Sıddıki, ABD’nin Trump dönemi ve öncesinde ABD Hazine Bakanlı, Dışişleri Bakanlığı ve CIA dahil olmak üzede üç cephede İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı komplo kurduğunu ancak İslam Devrim Lideri’nin hikmetli önlemlerinin ve halkın dayanıklığının onları üç cephede de pasif hale getirdiğini ifade etti.