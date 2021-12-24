Şehit Süleymani bölgede ve dünyada güvenlik yarattı

Tahran Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, İran'ın bölgedeki savunma başarılarına ve ayrıcalıklı konumuna atıfta bulunarak, "ABD ve paralı askerleri ve Siyonist Rejim'in politikalarının bölgede ve dünyada güvensizlik ve kaosu körüklediği dönemde İslami düzen bölgede güvenlik seviyesini önemli ölçüde artırmayı başarmıştır" dedi.

Kudüs Gücü'nün eski komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadet yıldönümüne değinen Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, "Şehit Süleymani IŞİD ve terör örgütleriyle mücadele ederek, dünya, Avrupa ve bölge ülkeleri için güvenlik yarattı" ifadesini kullandı.