Nükleer anlaşmadan çıkanlar Kerec tesisleri hakkında yorum yapamazlar

İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İslami basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Kerec kentindeki tesisler nükleer anlaşma ile ilgili bir meseledir. Dolayısıyla anlaşmadan çıkanların bu konuda yorum yapma hakları yok ve herhangi bir iddiada bulunamazlar. Bu nedenle böyle bir şey İran açısından asla kabul edilemez” dedi.

Muhammed İslami “Onlar (ABD) özellikle Trump döneminde taahhütlerini yerine getirmediler ve yeni dönemde bu durum yeni dönemde değişmiş ve taahhütler tek taraflı olamaz. Çünkü biz anlaşmdaki tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik” ifadesini kullandı.

İslami, “Önümüzdeki Viyana görüşmeleri de nükleer meselelerle ilgili değil, nükleer anlaşma hakkında ve diğer tarafın taahhütlerini yerine getirmesi içindir. Dolayısıyla nükleer anlaşmaya tek taraflı olarak bağlı kalmamız mazide kalmış. Onların yükümlülüklerini doğruladıktan sonra biz de taahütlerimizi yerine getireceğiz” ifadelerinde bulundu.

İslami, UAEA Başkanı Rafael Grossi’nin İran ziyaretinin ardından yaptığı çelişkili açıklamaları hakkında şöyle dedi:

“UAEA Başkanı, İran'ın nükleer faaliyetlerini yasalara uygun olarak kabul etti, ancak Batı medyasında Tahran'daki görüşmelerin başarısız olduğuna dair bir söylenti var gibi görünüyor. Bütün bunlar bay Grossi’nin müzakerelerin yapıcı geçtiğini ancak bitmediğini duyururken yapılmaktadır."