İran Atom Enerjisi Başkanı'ndan Siyonist Rejim'e uyarı

İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İslami, Al Masirah TV kanalına verdiği mülakatat, Siyonist Rejim'e uyarıda bulundu.

İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İslami, “Siyonist Rejim, İran’ın nükleer tesislerini hedef almakla tehdit etmeden önce aynada kendi gerçek boyutunu görmelidir” dedi.

Muhammed İslami, “İran’ın ulusal stratejisinde de hiçbir zaman nükleer silah elde etme arayışında olmadı ve olmayacak, ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın standartlarına ve çerçevesine uygun olarak hareket etmektedir” ifadesini kullandı.

İsalami, “İran’ın nükleer tesislerine yapılan tüm denetimlerde nükleer programımıza ilişkin herhangi bir sapma gözlemlenmemiştir” ifadelerinde bulundu.

İslami sözlerine şöyle devam etti:

“İstikbar, bir nükleer bilim adamını terör ederek, İslam Devrimi'ne darbe vurabileceğini düşünüyor. Tam tersine bu eylemler nükleer programımızı zayıflatmamış, aynı zamanda onu güçlendirmiştir ve barışçıl nükleer faaliyetlerimizin gelişmesine yol açmıştır.”

İslami ayrıca önümüzdeki günlerde Viyana’da yapılacak görüşmelere atıfta bulunarak, bu görüşmeleri, nükleer meselelerle ilgili değil, diğer tarafların yükümlülüklerini yerine getirmek üzere geri dönmeleri üzerine yapılacağını ifade etti.