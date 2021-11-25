İran: UAEA, tesislerdeki ekipmanlarına teknik servis sağladı

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi, UAEA Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'yla (KOEP) konulu toplantıda konuşma yaptı.

ABD ile Avrupalı imzacı tarafların nükleer anlaşma tutumuna tepki gösteren İran temsilcisi, şunları kaydetti:

“İmzacı taraflar ve Avrupa ülkelerinden bazı katılımcıların açıklamalarını esef ve hayretle dinledim. Ne yazık ki, Avrupa ülkeleri tüm bu sorunların yegane sebebi olan ABD'nin nükleer anlaşmadan geri çekilmesini ve yaptırımları yürürlüğe sokmasını hâlâ kınamamaktadır. ABD'den taahhütlerini sürdürmesini ve İran halkına yönelik yaptırımları kaldırmasını istemeyen Avrupa tarafı, kibirli tutumla İran'ı anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyor.

İran'a yönelik yaptırımlar kaldırılmaması halinde Tahran’dan daha fazla hoşgörü beklemenin mantıksız olduğunu yinelemek isterim.

Uranyum zenginleştirme işlemi ve uranyum metal üretimi de dahil olmak üzere çeşitli düzeylerdeki nükleer faaliyetlerimiz, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na uygun olarak yapılır ve aynı zamanda UAEA’nın denetimi altında barışçıl bir şekilde yürütülür.

Bu ülkelere başkalarını kurban olarak hedef gösterme tutumundan vazgeçmelerini ve yükümlülüklerini yerine getirirken eksikliklerini gidermeye tavsiye ediyorum. Son üç yılda İran, sağduyu ve yapıcılıktan payına düşeni tamamen ödedi.

İran İslam Cumhuriyeti, ABD'nin geri çekilmesinden kaynaklanan sorunları ele almak üzere Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) üyeleriyle ciddi şekilde müzakerelerde bulunmuştur.

Bu doğrultuda ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın da belirttiği gibi yeni hükümetin dış politikası pratik ve yapıcı ilişkiler üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla İran, müzakerelerin sonuç odaklı olması gerektiğine inanıyor ve bu yönde gösterilen çabalar sonucu tüm yaptırımların etkin ve doğrulanabilir bir şekilde kaldırılması önemlidir.”

İranlı yetkili, Tahran’ın nükleer anlaşmanın hükümlerine uyması için yaptırımların pratik bir şekilde kaldırılması gerektiğini vurguladı.

ABD’nin nükleer anlaşma tutumunu eleştiren İran temsilcisi, "Biden hükümeti, eylemlerinin yıkıcı sonuçlarını azaltmak için sorumsuzca davranışlarını hâlâ düzeltmemiştir. ABD'nin daha fazla gecikmeden ve ön şartsız olarak BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmekten vazgeçmesi önemlidir.” dedi.

'UAEA, tesislerdeki ekipmanlarına teknik servis sağladı'

UAEA’nın İran’daki nükleer tesislerde bulunan tüm ekipmanına teknik servis sağladığını anlatan İran temsilcisi, “Ajans ekipmanının bir tesiste bulunmamasının tek nedeni, o tesise yönelik yapılan terör saldırısı sonucu Ajans ekipmanının hasara uğramasıdır.” ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, “UAEA üyesi ülkelerin barışçıl nükleer tesislerine yönelik yapılan sabotaj eylemleri ve terör saldırılarının, Ajans ve uluslararası toplum tarafından güçlü ve kararlı bir şekilde kınanması gerektiğine inanıyoruz.” açıklamasında bulundu.

29 Kasım'da yapılması planlanan Viyana müzakerelerine değinen İran temsilcisi, “Bu görüşmelerin tüm insanlık dışı yaptırımları kaldırma ve taahhütleri tam olarak yerine getirme konusunda gerçek niyetlerin ortaya çıkarılmaıs için ABD ve diğer katılımcılara eşsiz bir fırsat sunacağına inanıyoruz.” diye konuştu.