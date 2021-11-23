İslami: İran, nükleer programını yürütme konusunda kararlı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.

Muhammed İslami ve UAEA Başkanı, baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İslami, "İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki meselelerin tamamı teknik konulardır. Ajans etkilenmemek için Tahran’ın nükleer programına gölge düşürmek isteyen İran düşmanlarının kurduğu komplolar ve siyasi gündemleri göz önünde bulundurmayacak." dedi.

UAEA Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren İslami, "Sayın Grossi, bugünkü görüşmelerde defalarca Tahran'ın nükleer programında sapma durumuna tanık olmadığını ve İran'ın nükleer faaliyetlerinin anlaşmalara uygun olarak devam ettiğini söyledi." ifadesini kullandı.

İslami sözlerine şöyle devam etti:

"İran düşmanları tarafından Ajans’a sunulan belgeler ile ilgili sorulara yanıt verdik. Bu belgelerden bazılarının dosyası kapatıldı. Kalan meselelerin sonlandırılması konusunda anlaştık.

İran'ın nükleer programını yürütme konusunda kararlı olması çok önemlidir."

Grossi ise, "Şeffaflık konusunda ortak çalışmalarımızı sürdürme konusunda anlaştık." dedi.

UAEA Başkanı "Bugünkü görüşmeden olumlu sonuç alabilmek için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.