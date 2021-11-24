Avusturya'da koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle Viyana'da online olarak düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısı başladı.

Dün Tahran ziyaretini tamamladıktan sonra Viyana'ya hareket eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Rafael Grossi Tahran temasları kapsamında, ilk kez İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Emir Abdullahiyan görüşmede; "Bize göre Ajans, İran ile teknik hususlar çerçevesinde işbirliğine devam etmeli ve siyasi tavır göstermemeli." dedi.

Rafael Grossi de "İyi niyet ve yakın işbirliği kapsamında iki taraf arasında kalan teknik sorunları mümkün olan en kısa sürede çözmeye hazırım." ifadesini kullandı.

UAEA Başkanı Grossi, Tahran ziyareti sırasında İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile de bir araya gelmişti.

Görüşme sonrası İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile ortak basın toplantısı düzenleyen Grossi, İran’daki nükleer faaliyetlerde hiçbir sapma gözlemlemediğini belirtti.

Grossi konuşmasını şöyle sürdürdü:

“UAEA, İran hükümetiyle diyaloğu devam ettirmek ve derinleştirmek için çalışıyor. Şeffaflık konusundaki ortak çalışmalarımızı sürdürme konusunda anlaştık.”

İslami ise, Tahran’ın, sorunlar siyasileştirilmediği sürece UAEA ile teknik meseleleri çözme kararı verdiğini dile getirdi.