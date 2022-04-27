İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile görüştü

Diplomasi İşlerinden Sorumlu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Bakü’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında dün Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü.

Görüşmede İran ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkileri ele alındı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı bu görüşmede ülkesinin ortak projelerin uygulanması başta olmak üzere, özellikle ekonomik alanda İran ile ilişkileri kapsamlı bir şekilde geliştirme kararlığını vurguladı.

Seferi Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ile görüşmüştü.

Bu görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra İran-Azerbaycan Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu’nda alınan kararların takip edilmesi, ortak projeler, Dağlık Karabağ'ı yeniden inşa süreci ve iki ülkeyi ilgillendiren konular ele alınmıştı.

