Beşiktaş'ta kritik zirve!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi kapanıyor mu? Tecrübeli teknik adam bugün başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek.

Giresunspor maçında alınan yenilgiden sonra Beşiktaş’ta bugün kritik bir zirve var. Teknik direktör Sergen Yalçın ve başkan Ahmet Nur Çebi takımdaki kötü gidişi değerlendirecek.

Yalçın, 4-0 kaybettikleri Giresunspor maçının ardından başarısız sonuçların sorumluluğunu aldığını, yönetim ile görüşeceğini söylemişti. Başkan Çebi ise Sergen Yalçın ile görüştükten sonra yol haritasını belirleyeceklerini söylemişti.

Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın görüşmesi bugün öğleden sonra yapılacak.

Süper Lig’de üst üste 4. yenilgisini alan Beşiktaş, eksik maçı olan lider Trabzonspor’un 13 puan gerisinde bulunuyor. Son 6 resmi maçını da kaybeden siyah beyazlılar, son 13 resmi maçında sadece 2 galibiyet alabildi.

Kaynak: Haber7