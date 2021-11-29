Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yola devam

Beşiktaş ’ın önceki akşam Giresunspor’a 4-0’lık skorla kaybetmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi’yle bir toplantı yapıp geleceğiyle ilgili kararını vereceğini açıklamıştı. Milyonlarca Siyah-Beyazlı taraftarın beklediği o kritik görüşme, dün akşam saatlerinde Başkan Çebi’nin İstanbul Altunizade’deki ofisinde gerçekleşen zirvede karar verildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın’la birlikte Asbaşkan Emre Kocadağ’ın da yer aldığı toplantıda yola devam kararı alındı.

‘İnançlı, azimli ve kararlıyım’

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin toplantının başında sözü teknik direktör Sergen Yalçın’a verdiği öğrenildi. Yalçın’ın da, “Gözlerimi bu camiada açtım. En kolayı bırakıp gitmek. Takımı bu duruma getiren benim, çıkaracak olan da benim. Beşiktaş’ı bu halde bırakmak istemiyorum. Siz yolları ayıralım diyorsanız hiç sorun değil. Kulübümün başkanıyla pazarlık yapmam. Karar sizin. Ancak hiç olmadığım kadar inançlı, azimli ve kararlıyım. Ama vereceğiniz karara saygım sonsuz. Ayrıca bunca fedakârlık için teşekkürler” sözlerini sarf ettiği kaydedildi.

Görüşme 20dakika sürdü

Yalçın’ın bu sözlerinin ardından Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de, “Benim için önemli olan bu inanç ve kararlılık. Aksi olsaydı farklı düşünürdüm. Ben; şampiyonluğa, sana ve takıma güveniyorum. Artık bu camiayı üzmeyin” cevabını verdiği bildirildi. 20 dakika süren toplantı sonunda tarafların pozitif bir şekilde görüşmeden ayrıldığı bildirildi.

Kaynak: Fanatik