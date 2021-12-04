  1. Spor
4 Ara 2021 11:17

Bayern Münih, yıl sonuna kadar karşılaşmaları seyircisiz oynayacak

Bayern Münih, yıl sonuna kadar karşılaşmaları seyircisiz oynayacak

Bundesliga devi Bayer Münih, koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan tedbirlerden ötürü sene sonuna kadar evinde yapacağı karşılaşmaları seyircisiz oynayacak.

Avrupa'da artan koronavirüs vakalarının ardından Alman ekibi Bayern Münih stadın kapılarını taraftarlarına kapama kararı aldı.

Yıl sonuna kadar seyirciye izin verilmeyecek

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Bavyera eyalet hükümetinin bugün Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için dün federal düzeyde alınan tedbirleri sertleştirilme kararını aldığı, buna göre Bavyera eyaletinde yıl sonuna kadar büyük çaplı spor etkinliklerde seyircilere izin verilmeyeceği belirtildi.

Kaynak: Sondakika.com

News Code 1898971
https://tr.mehrnews.com/news/1898971/

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