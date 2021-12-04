Bayern Münih, yıl sonuna kadar karşılaşmaları seyircisiz oynayacak

Avrupa'da artan koronavirüs vakalarının ardından Alman ekibi Bayern Münih stadın kapılarını taraftarlarına kapama kararı aldı.

Yıl sonuna kadar seyirciye izin verilmeyecek

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Bavyera eyalet hükümetinin bugün Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için dün federal düzeyde alınan tedbirleri sertleştirilme kararını aldığı, buna göre Bavyera eyaletinde yıl sonuna kadar büyük çaplı spor etkinliklerde seyircilere izin verilmeyeceği belirtildi.

Kaynak: Sondakika.com