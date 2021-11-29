Hürriyet: Bir ittifak daha gündemde

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 11 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı görüşmeleri hatırlatarak, "yeni ittifakların yolda olduğunu" savundu.



Selvi, "Bu kez Abdullah Gül’ün ortak cumhurbaşkanlığı adaylığından ziyade Abdullah Gül’ün de destekleyeceği, Kürtlerden ve muhafazakâr kesimden oy alabilecek yeni bir isim gündeme gelebilir. O nedenle hem Abdullah Gül’ü hem de Temel Karamollaoğlu’nu da dikkatle izlemekte yarar var" dedi.



"İttifaklar konusunda çok önemli gelişmelere hazır olun. Çünkü Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışında iki ittifak daha gündeme gelebilir" diyen Selvi şöyle devam etti:

Biri, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın önerdiği "Milliyetçi- Muhafazakar İttifak"