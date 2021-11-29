Küresel turizm COVID-19 nedeniyle 2 trilyon dolar kaybedecek

Dünya Turizm Örgütü’nün bugün yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde turizm sektöründe toparlanma görülmesine karşın, genel toparlanma eğiliminin yavaş ve kırılgan olduğu belirtildi.

Tahminlere göre, 2021'de küresel turist sayısı, 2019'a kıyasla yüzde 70 ila 75 azalacak. 2019 yılında küresel turist sayısı 1,5 milyara ulaşmıştı.

Küresel turizmin orta vadeli perspektifine iyimser bakılmadığı belirtilen açıklamada, “Son dönemde turizm endüstrisinde iyileşme belirtileri görülmesine rağmen, dünyanın çeşitli bölgelerindeki aşılama oranları arasındaki dengesizlik ve yeni virüs suşları ortaya çıkması gibi faktörler, hâlihazırda yavaş ve kırılgan durumdaki iyileşme sürecini etkileyebilir." ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan, küresel turizm geliri petrol fiyatlarının yükselmesi ve arz-talep dengesindeki değişiklik gibi unsurlardan da etkilendi.

Kaynak: CRI Türkçe