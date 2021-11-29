  1. Turizm
29 Kas 2021 11:30

Küresel turizm COVID-19 nedeniyle 2 trilyon dolar kaybedecek

Küresel turizm COVID-19 nedeniyle 2 trilyon dolar kaybedecek

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, küresel turizm endüstrisinin COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl 2 trilyon dolar kayba uğramasının beklendiğini açıkladı.

Dünya Turizm Örgütü’nün bugün yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde turizm sektöründe toparlanma görülmesine karşın, genel toparlanma eğiliminin yavaş ve kırılgan olduğu belirtildi.

Tahminlere göre, 2021'de küresel turist sayısı, 2019'a kıyasla yüzde 70 ila 75 azalacak. 2019 yılında küresel turist sayısı 1,5 milyara ulaşmıştı.

Küresel turizmin orta vadeli perspektifine iyimser bakılmadığı belirtilen açıklamada, “Son dönemde turizm endüstrisinde iyileşme belirtileri görülmesine rağmen, dünyanın çeşitli bölgelerindeki aşılama oranları arasındaki dengesizlik ve yeni virüs suşları ortaya çıkması gibi faktörler, hâlihazırda yavaş ve kırılgan durumdaki iyileşme sürecini etkileyebilir." ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan, küresel turizm geliri petrol fiyatlarının yükselmesi ve arz-talep dengesindeki değişiklik gibi unsurlardan da etkilendi.

Kaynak: CRI Türkçe

News Code 1898867
https://tr.mehrnews.com/news/1898867/

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