İran: Her yıl 100 bin İranlı Suriye'yi ziyaret edecek

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Alirıza Reşidiyan, Suriyeli yetkililerle yapılan anlaşmaya göre, “Suriye'deki kutsal mekanları ziyaret etmek için her yıl 100 bin kişi bu ülkeye gönderilecek” dedi.

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Alirıza Reşidiyan 9 kasım’da Suriye Turizm Bakanı Muhammed Rami Rıdvan Martini ile görüşmüştü.

Bu görüşmede İran kafilelerinin Suriye'ye gönderilmesinin yeniden başlatılması ve Hz. Zeynep ile Hz. Rukiye kutsal türbelerinin ziyaretine ilişkin hususlar ele alınmıştı.

İran'daki salgın ile aşılama durumu hakkında bilgi veren Reşidiyan, Suriye'deki kutsal mekanlara ziyaretlerin yeniden başlaması için gerekli tedbirler alındığını söylemişti.

Suriyeli Bakan da, "İki taraf arasında imzalanan anlaşma kapsamında İranlıların ülkemizdeki kutsal mekanları ziyaret edebilmeleri için uygun zemin hazırlayabiliriz. Var gücümüzle İranlı zairleri ağırlamaya hazırız." demişti.