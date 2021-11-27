Yeni Covid-19 varyantı Avrupa’ya sıçradı

Daha önce Güney Afrika’da 77, Botswana’da 4, Hong Kong’da 2 kişide görülen yeni Covid-19 varyantına şimdi de Belçika’da rastlandı. Avrupa’da hangi ülkelerde Omicron varyantı görüldü? Dünyada hangi ülkelerde Omicron varyantı tespit edildi? Ülkeler Omicron varyantına karşı hangi tedbirleri alıyor?

Belçika sağlık ve sosyal işler Bakanı Frank Vanderbroucke tarafından yapılan açıklamaya göre, “Türkiye üzerinden Mısır’a seyahat eden ve Belçika’ya döndükten 11 gün sonra hafif grip semptomları gösteren 30 yaşlarında genç bir kadında yeni covid-19 varyantı (B.1.1.529) tespit edildi.

Vanderbroucke, Mısırlı kadının Covid-19 aşısı olmadığını ve daha önce hastalığı atlatmadığını da belirtti.

Yeni Covid-19 varyantının ülkede tespit edilmesinin ardından Belçika başta olmak üzere Fransa, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İtalya ve Hollanda hükümetleri de harekete geçti.

7 Avrupa ülkesi tarafından yapılan ortak açıklamada, “Delta varyantından daha tehlikeli olduğu belirtilen yeni Covid-19 varyantına (B.1.1.529) karşı önlem almak amacıyla Güney Afrika’dan, ülkemize gerçekleşek olan tüm uçuşları durdurma kararı aldık” denildi.

Kaynak: Kronos