Moskova ve St. Petersburg ev sahipliğinde gerçekleştirilen BRICS+ Uluslararası Film Festivali, düzenlenen basın toplantısıyla ödül sahiplerini duyurdu. Festivalin yürütücü yapımcısı Victoria Lukina, yarışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşırken, İran sinemasının öne çıkan yapımı “Halkın Çocuğu” en iyi uzun metrajlı film ödülüne layık görüldüğünü açıkladı.

“Halkın Çocuğu”, ailesini arayan yetim bir gencin büyüme hikayesini, umut ve aidiyet arayışı ekseninde işliyor.

Yönetmenliğini İranlı Behnuş Sadıki’nin üstlendiği “Sakin Adam” adlı film ise, “En İyi Sosyal Dram” özel ödülüne layık görüldü.

2024 yapımı film, Afgan mültecilerin yaşamlarını, toplumda karşılaştıkları sorunları ve zorlukları konu alıyor.

BRICS+ Uluslararası Film Festivali, 29 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında Moskova ve St. Petersburg’da gerçekleştirildi. Bu yıl festivale 22 ülkeden 327 film başvurdu.