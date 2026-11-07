Al Masirah televizyonuna göre Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat, Suudi Arabistan ordusunun sivilleri katletmesine sert tepki gösterdi.

Suudi Arabistan'ı "Şeytanın Boynuzu" olarak tanımlayan Meşat, "Yemen halkına karşı işlediği suçlar nedeniyle Şeytanın Boynuzu'nu cezalandıracağız" dedi.

Yemenli yetkili, "Şeytanın Boynuzu, tıpkı Siyonistlerin yaptığı gibi pazarları ve yerleşim yerlerini hedef alıyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan Yemen Sağlık Bakanlığı, Suudi düşmanın Sana'nın Beni Huşeyş ilçesine bağlı eş-Şeriyye köyündeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 25 kişinin şehit olduğunu, 30 kişinin de yaralandığını bildirdi.

