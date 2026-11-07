İran bayrakları taşıyan göstericiler, ülkeye yönelik askeri tehditleri kınayarak ABD ve İsrail’in bölgedeki askeri saldırılarının derhal durdurulmasını talep etti.

“İran’dan elinizi çekin” ve “Savaşa hayır” dövizleri taşıyan protestocular, İngiltere hükümetine Beyaz Saray’ın savaş yanlısı politikalarını dizginleme çabalarını artırma çağrısında bulundu.

Londra’nın Nine Elms bölgesindeki ABD Büyükelçiliği binası önünde gerçekleştirilen protesto eylemi, “Savaşı Durdurun” (Stop the War) koalisyonu ve Nükleer Silahsızlanma Kampanyası’nın (CND) öncülüğünde, İngiltere’de yaşayan İranlıların katılımıyla düzenlendi.

CND'den “Trump ve Netanyahu’nun savaşı durdurulsun” çağrısı

İngiltere Nükleer Silahsızlanma Kampanyası (CND), protesto için yayımladığı çağrıda, ABD’nin İran’ın Keşm Adası’na düzenlediği son saldırı ile Donald Trump’ın İran’a yönelik yeni tehditlerine dikkat çekerek, Trump ve Netanyahu’nun savaşının durdurulması gerekti vurgulandı.

Savaş karşıtı kuruluş, yayımladığı yeni bildiride, ABD’deki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin uğradığı ağır yenilginin İran’a karşı yürütülen savaşın sonuçlarıyla bağlantılı olduğunu belirtirken, İngiltere hükümetine de bu savaşa verdiği desteğe son verme çağrısında bulundu.

Örgüt, İngiltere Başbakanı Andy Burnham’a çağrıda bulunarak, İran’a yönelik olası yeni bir saldırıda Fairford ve Diego Garcia dahil ülkedeki askeri üslerin kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıkça ilan etmesini istedi.