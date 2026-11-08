İran’ın Viyana’daki temsilciliği, cumartesi akşamı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin sözde “Adalet İçin Ödül” adlı yeni programının aslında suç işlemek için iş birlikçiler bulmayı amaçladığını belirtti.

Açıklamada, İranlı bilim insanlarına yönelik suikastlar, İran’ın nükleer tesislerinde tekrarlanan sabotajlar ve bu tesislerin ABD ile İsrail tarafından bombalanması hatırlatılarak, söz konusu programın daha fazla suç, terör eylemi ve saldırganlığa ortak arayışından başka bir anlam taşımadığı ifade edildi.

İran temsilciliği, programla iş birliği yapmanın hukuki sonuçlarına ilişkin de uyarıda bulundu.

Açıklamada, bu tür suçların işlenmesini kolaylaştıracak bilgileri sağlayan herhangi bir ülkenin, devlet kurumunun, uluslararası kuruluşun (UAEA dahil) veya devlet dışı aktörün uluslararası hukuk kapsamında sorumlulukla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu tür suçların işlenmesine doğrudan ya da dolaylı biçimde bilerek yardım veya yataklık eden kişilerin, asıl faillerle birlikte bireysel cezai sorumluluk taşıyacağı belirtildi. Para ödülü verilmesinin suça ortak olmayı ortadan kaldırmayacağı ve dokunulmazlık sağlamayacağı vurgulandı.

İran’ın Viyana’daki temsilciliği açıklamasını, “Hesap verme zamanı gelecek. Şehit bilim insanlarımız bizim tanıklarımızdır” ifadeleriyle tamamladı.