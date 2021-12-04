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4 Ara 2021 10:36

Ensarullah'tan Macron’un Suudi Arabistan ziyaretine tepki

Ensarullah'tan Macron’un Suudi Arabistan ziyaretine tepki

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Suudi Arabistan ziyaretine tepki gösterdi.

Telegram kanalından açıklama yapan Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Suudi Arabistan ziyaretine tepki göstererek, "Fransa'nın Avrupa ülkelerinden kendi ülkesinin de yer aldığı işgalci koalisyon güçlerini oluşturan devletlere silah satışı için talepte bulunması Yemen'de savaş suçu işlemek yönündedir." dedi.

Muhammed Ali el-Husi, "Yemen'in Taiz ilinde sivilleri ve çocukları katletmek için Suudi Arabistan'a giden Fransa Cumhurbaşkanı'nın eylemini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Muhammed Ali el-Husi, Suudi Arabistan'ın Taiz iline bağlı Makbana kentindeki sivil yerleşim birimine yönelik düzenlediği hava saldırısına dair, “İlk belirlemelere göre saldırıda 18 kişi şehit düştü, birkaç kişi de yarandı.” ifadesini kullandı.

News Code 1898970
https://tr.mehrnews.com/news/1898970/

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