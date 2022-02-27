Hizbullah İslam ümmetine büyük zaferler getirdi

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada gündemi değerlenidrdi.

Abdulmelik el-Husi, Siyonist Rejim’le anlaşama imzalayan bazı Arap ülkelerin tutumunu eleştirerek, “Şu anda Filistin hakkını inkar eden ve İsrail düşmanı ile normalleşme ve ittifak yolunu izleyen bir tutum var.” dedi.

Bazılarının işgalci Siyonist Rejimi aklayıp dost olarak tanımlamaya çalıştığını dile getiren Abdulmelik el-Husi, “Siyonist Rejim’le ittifak arayanlar direnişe pozitif bakmıyor.” ifadesini kullandı.

Abdulmelik el-Husi, "Muhalif medya, Filistin halkının imajını zedelemeye ve direnişçilerin Filistin halkının çıkarları için değil, İran'ın lehine hareket ettiğini iddia ediyor. Kukla rejimler Filistin halkının gücünü küçümseyip işgal rejimini övmeye çalışıyor." açıklamasında bulundu.

Lübnan'da düşmana boyun eğen rejimlerin Hizbullah'a karşı geniş kapsamlı savaş başlattığını ifade eden Abdulmelik el-Husi, şunları kaydetti:

“Hizbullah Hareketi, İslam ümmetine büyük zaferler getirdi ve Siyonist Rejim’e karşı savaşta İslam ümmetinin itibarını korudu. Kukla devletler de Suriye, Irak, İran, masum Bahreyn milletine ve Yemen'e karşı hareket etmektedir. Bu rejimler İslam ümmetinin düşmanlarıyla açık bir ittifak içindeler.”

Abdulmelik el-Husi, Amerika ve Siyonist Rejim’in İranofobi projesini alet olarak kullandığını anlatarak, “Amerikalılar ve Siyonistler İran'ı Arapların ve Müslümanların düşmanı, Tel Aviv’i de dost olarak tanımlamaya çalışıyor. Onlar ayaklanma olmaması için Müslüman ümmetinin kriz ve istikrarsızlık içinde kalmasını istiyor.” diye konuştu.