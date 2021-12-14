Lübnan’da bir bakan daha Yemen savaşının son bulmasını istedi

Lübnan medyasına göre; Tarım Bakanı Abbas Hacı Hasan, sosyal medya hesabı Tiwtter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yemen savaşı çeşitli nedenlerden dolayı son bulmalı. Çünkü yaşama tutunmak isteyen yüzbinlerce insanın öldürüldüğünü, yerinden edildiğini ve aç bırakıldığını kimse görmezden gelemez." dedi.

Yemen savaşını "en büyük savaş" olarak nitelendiren Lübnanlı Bakan, "Savaşın sebebine ve kazanan tarafının kim olacağına bakmadan çatışmaya hemen bugün son verilmeli." ifadesini kullandı.

Göreve başlamadan önce katıldığı bir programda, Yemen savaşına ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı eleştiren Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, 3 Aralık'ta istifa etti.

Beyrut'ta basın toplantısı düzenleyen Kardahi, Bakanlığa getirilmeden önce yaptığı açıklamaların neden olduğu diplomatik krize değinerek, "Bir süre düşündükten sonra, Lübnan'ı bu krizden çıkaracak bir şey önermek için zamanın uygun olduğuna karar verdim" dedi.

Kardahi, Yemen savaşının sonsuza kadar sürmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Yemen savaşına ilişkin soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu 230 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.