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7 Ara 2021 09:49

Suudi savaş uçakları Sana'yı bombaladı

Suudi savaş uçakları Sana'yı bombaladı

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçakları bu sabah Yemen’in başkenti Sana’yı bombaladı.

Al Masirah TV kanalına göre Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçakları bu sabah Yemen’in başkenti Sana’yı bombaladı.

Görgü tanıkları Suudi savaş uçaklarının Sana’daki konut binalarını hedef aldığını duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları birkaç gün önce Sana’daki Yemen Harp Okulu'nu ağır bir şekilde bombalamıştı.

Buna ilave olarak Yemenli Ensarullah Hareketi güçleri dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı füzelerle hedef almıştı.

News Code 1899036
https://tr.mehrnews.com/news/1899036/

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