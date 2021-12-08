Cumhuriyet değerlendirdi: Türkiye, Suudi Arabistan ve BAE

Türkiye'nin, gerilim yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’la ilişkilerini normalleştirdiğini anlatan Barış Doster, son dönemde yapılan ziyaretlerde, üst düzey temaslardan bu yönde açıklamalar geldiğini belirtti.

Doster, Türkiye’nin attığı bu adımların, diplomatik ve politik nedenleri yanında, ekonomik nedenlerinin de olduğunu söyledi.

Doster söz konusu nedenleri şu şekilde sıraladı:

"Birincisi: Türkiye; Doğu Akdeniz’de içine düştüğü yalnızlıktan kurtulmak istiyor. Bu amaçla, ödün üstüne ödün veriyor. Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma gemilerini, sondaj gemilerini geri çekiyor. Dahası, kendi körfezinde NAVTEX yayımlıyor.

İkincisi: Ekonomik sorunlar nedeniyle bir an önce dış kaynak bulmak isteyen Türkiye’nin çok fazla seçeneği yok. Çünkü dünyada da salgın hastalığın da etkisiyle, ekonomik bunalım yaşanıyor. O nedenle, Körfez (Fars Körfezi) Araplarıyla ilişkileri normalleştirmeye çalışmanın, dış kaynak gereksinimiyle de yakından ilgisi var.

Üçüncüsü: Kısaca İbrahim Anlaşmaları olarak anılan anlaşmalarlaİsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan’ın ilişkileri normalleşme yoluna girdi. Mısır ve Ürdün’le zaten iyi ilişkileri olan İsrail, Suudi Arabistan’la da karşılıklı normalleşme adımları atıyor.

Dördüncüsü: Suudi Arabistan ve öncülük ettiği Arap ülkeleri, İran’la da ilişkilerini normalleştirme yönünde hamleler yapıyorlar".