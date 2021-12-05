Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İranlı başmüzakereci: Sunduğumuz teklif nükleer anlaşmaya uyuyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Al Jazeera televizyon kanalına verdiği demeçte, Viyana görüşmelerinde nükleer anlaşma taraflarına sunulan iki önerinin kabul edilmesi durumunda üçüncü öneriyi de sunacaklarını söyledi.

Bakıri Keni, “İran’ın görüşmelerde diğer taraflara sunduğu öneriler reddedilmeyecek düzeydedir. Bu öneriler 2015’te imzalanan nükleer anlaşmasının şartlarına uygundur ve ABD’nin nükleer alandaki tüm yaptırımları derhal kaldırılmalıdır” dedi.

Bakıri, İran'ın Viyana görüşmelerinde sunduğu iki önerinin nükleer anlaşmada kilit konular olan ‘yaptırımların kaldırılması’ ve 'İran’ın nükleer faaliyetleri’ hakkında olduğunu ifade etti.

Bakıri Keni, Siyonist Rejim'in İran’a saldırı tehditlerine ilişkin olarak “ İsrail bunu rüyasında bile görmeyecektir” dedi.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Tahran'da

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Talat Beyk Masdakov İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani’nin resmi daveti üzerine bugün Tahran’a geldi.

Masdakov üç gün sürecek Tahran ziyareti kapsamında İranlı bazı siyasi ve güvenlik yetkililerle bir araya gelecek.

İran'da koronadan can kaybı ve yeni vaka sayısında rekor düşüş

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 58 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2bin 157 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 124’e vaka sayısı ise 6 milyon 131 bin 356’ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 278’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 916 bin 199’a ulaştı." ifadesi kullanıldı.