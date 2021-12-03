İran'da günlük vefat sayısındaki düşüş sürüyör

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 178 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 603 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 66'ya vaka sayısı ise 6 milyon 129 bin 199'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 296'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 908 bin 901'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.